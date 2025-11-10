○経済統計・イベントなど ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」 １４：００日・景気動向指数（速報値） ※米・３年物国債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ショーボンド，ディーエヌエ，日清食ＨＤ，日産化，ブルーゾーン，三菱ガス，ツムラ，フジＨＤ，資生堂，コーセー，神戸鋼，丸一管，日製鋼，住友鉱，古河電，ブラザー，シャープ，日