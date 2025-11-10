１０日の主なマーケットイベント １０日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

※米・３年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ショーボンド<1414>，ディーエヌエ<2432>，日清食ＨＤ<2897>，日産化<4021>，ブルーゾーン<417A>，三菱ガス<4182>，ツムラ<4540>，フジＨＤ<4676>，資生堂<4911>，コーセー<4922>，神戸鋼<5406>，丸一管<5463>，日製鋼<5631>，住友鉱<5713>，古河電<5801>，ブラザー<6448>，シャープ<6753>，日光電<6849>，名村造<7014>，めぶきＦＧ<7167>，西日本ＦＨ<7189>，ＮＯＫ<7240>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，ひろぎん<7337>，ワークマン<7564>，群馬銀<8334>，ふくおかＦＧ<8354>，ほくほくＦＧ<8377>，菱地所<8802>，京急<9006>，京王<9008>ほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS