JR南武線でワンマン運転を実施したところ、遅延が目立ち、10分以上の遅れが頻発していると報じられた。ワンマン運転はこれまで主にローカル線や路線バスで採用されてきたが、近年は都市部の通勤路線でも採用されている。ちなみに私が9月の日曜日に南武線で稲城長沼駅を訪れた時は遅延していなかった。問題は混雑時に限られるようだ。JR東では、2027年春に京浜東北線や総武線でもワンマン運転を導入する予定だと発表している。【