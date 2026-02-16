東京メトロが飯田橋の再開発に参画東京メトロは2026年2月3日、飯田橋四丁目5・6・7番地区の再開発事業に地権者として参画し、開発を推進していく方針を明らかにしました。【地図】そこか！ココが「飯田橋四丁目5・6・7番地区」再開発の検討エリアです飯田橋駅はJR中央・総武線のほか、東京メトロ東西線や有楽町線、南北線、都営大江戸線が乗り入れる交通の要衝です。東西線と南北線が直接結節する唯一の駅でもあります。駅は千