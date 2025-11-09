卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」が9日、神奈川県のカルッツかわさきで行われ、首位の木下アビエル神奈川は日本ペイントマレッツと対戦。マッチカウント3－2で勝利し、今季11勝目を挙げた。 ■張本美和らが国際大会で不在 KA神奈川は、張本美和が「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」参戦のため不在。ジュ・ユリン、チェン・イーチン、チャン・ルイといった今季の主力外国人選手も欠いた中