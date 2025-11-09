2026年1月に放送されるテレビアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』の新規映像で構成され、キャラクターボイスも解禁されたメインPV第1弾が公開された。あわせて、主題歌アーティストも発表され、オープニングテーマはロックバンド・koboreによる「Magic」、エンディングテーマはMORISAKI WIN「Back to Back」に決定した。【動画】CV初公開！大人気異世界BL『異世界の沙汰は社畜次第』メインPV本作は、シリーズ累計200万部を突破し