Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが、過去に自宅の敷地内で私立学校を開設していたことが明らかになりました。この学校は市の許可を得ておらず、近隣住民から苦情が来ていたことも分かっています。Zuckerberg's Illegal School Shuts Down After Neighbor Revolt | The Tech Buzzhttps://www.techbuzz.ai/articles/zuckerberg-s-illegal-school-shuts-down-after-neighbor-revolt海外メディアが入手した資料によると、ザッカーバー