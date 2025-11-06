キヤノンは11月6日、RFマウントの大口径標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」を発表した。EFマウント版の「EF50mm F1.2L USM」をベースに、一部のレンズ構成やAFを改良した製品。開放F1.2の明るさながら小型軽量設計としたほか、実売価格も66,000円前後と手ごろな価格とした。高画質モデル「RF50mm F1.2 L USM」とは違った描写が楽しめるお手ごろレンズとして売り込む。発売は2025年11月下旬の予定。開放F1.2とは思えない小型軽量設計に