「熱い！」では済まなかった。サービスエリアで買った「たこ焼き」を頬張ったところ、口の中に激痛が走った。なんと、たこ焼きの中に“返し付きの釣り針”のような異物が入っていた──。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。相談者は舌から大量出血し、病院で治療を受けることになりました。ショックはケガだけではありません。「口に食べ物を入れるのも怖い」。大好きだったはずのたこ焼きが、一転して“トラウマ食