adidasの“ゴール至上主義”スパイクである「プレデター」シリーズに、新たなコラボモデルが登場した。adidas Predator TFG今回は、ユニフォームを花などの刺繡でアートとして表現する「The Football Gal」とのコラボレーション。最新の『プレデター ELITE』をベースに、スパイク全体が刺繍からインスピレーションを得た華やかなグラフィックで彩られている。この『プレデター ELITE TFG』は、アーセナルのイングランド代表D