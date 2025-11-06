ソフトバンクが今オフ、獲得を目指すCPBL（台湾プロ野球）の味全・徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）と接触したことが5日、分かった。この日までに来日した徐側と球団関係者が福岡市内で極秘に交渉したとみられる。6日には本拠地のみずほペイペイドームや福岡県筑後市のファーム施設にも足を運んでもらい、充実した自慢の施設を?プレゼン?する予定だ。今季終了後に海外フリーエージェント（FA）権を行使した徐を巡っては日