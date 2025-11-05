これからの季節においしい生牡蠣がなんと1個100円！ マジで……!!「庄や」をはじめとする全国の大庄系列の居酒屋「満天酒場」「大庄水産」「呑兵衛」「やる気酒場」の合計159店舗で、兵庫県産の生牡蠣が何個でも1個100円（税込）という超破格で販売されるというフェアが11月30日まで開催されています。しかも個数無制限だから、5個食べても500円、10個食べても1,000円ポッキリ！ 毎年恒例の企画らしいけど、物価高騰続きのご時世に