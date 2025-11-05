［AFCチャンピオンズリーグ・エリート第4節、FC町田ゼルビア 1-2 メルボルン・シティ、11月4日、東京・町田GIONスタジアム］ホームにメルボルンを迎えた町田は後半アディショナルタイムに痛恨の決勝点を許し、1-2で競り負けた。この日、右ウィングバックで先発した日本代表DF望月ヘンリー海輝（ひろき）は、右サイドで攻守にわたって献身的なプレーで奮闘し、今大会自身2得点目となる同点ゴールを記録。それでも、ACLEでのホ