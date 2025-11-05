ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が5日までに米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演。ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦で起きたあわや乱闘の危機を振り返った。ブ軍が3―1でリードして迎えた4回1死から、ドジャース2番手左腕・ロブレスキがヒメネスに対し、1ボール2ストライクからの4球目を顔面付近に投じた。さらに続く5球目に同じように直球が抜けて右手甲に死球を与えると、ヒメネ