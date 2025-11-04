不倫した人と結婚できたら、自分は勝ち組だと思い込んでしまう女性もいるようです。奥さんを捨てて、自分を選んでくれたことに優越感に浸ってしまうようですが、周囲の目は冷ややかなもので……。今回は、上司と不倫して略奪婚に成功した女性が不幸になった話をご紹介いたします。お金がなくて離婚「会社の上司と不倫関係を楽しんでいた私。奥さんがいても、そんなの関係なく彼を愛していたので、罪悪感などまったく感じていません