このままドロ沼の争いになるのか。日本テレビが6月に告発したコンプライアンス違反により、芸能活動休止中の元TOKIO国分太一（51）が、10月23日に日本弁護士連合会に「人権救済申立書」を提出してから膠着（こうちゃく）状態が続いている。【写真】人権救済を申し立てた国分太一を横目に…元TOKIOリーダー城島茂が始めていた“通販ビジネス”国分の代理人である菰田優弁護士は会見で、「日本テレビは、事情聴取をすることを本