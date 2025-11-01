1日(土)午後9時、フィリピンの東で、台風25号「カルマエギ」が発生しました。台風25号「カルマエギ」発生1日(土)午後9時、フィリピンの東で、台風25号「カルマエギ」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風25号は今後、フィリピン付近を西よりに進むでしょう。日本への直接的な影響はない見込みです。台風の名前「カルマエギ」は、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国