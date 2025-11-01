食楽web 新宿中央公園の目の前、ホテル『THE KNOT TOKYO Shinjuku』の1階にある『MORETHAN BAKERY（モアザンベーカリー）』。宿泊客はもちろん、地元の人や観光客にも人気のベーカリーです。 店内はいつも海外からのゲストでにぎわい、ガラス張りの明るい空間には焼きたてパンの香りが広がります。ホテルのロビーとつながった開放的な作りで、雰囲気はまるで日本ではないようなリゾート