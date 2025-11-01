トランプ発言とアメリカの核の意識「他国の核実験を実施している。対等な立場で核兵器実験を開始するように指示した」30日、トランプ大統領は自身のSNSで国防総省に対して、こうメッセージを送った。しかも、「そのプロセスは直ちに開始する」としている。投稿は習近平氏との米中首脳会談の直前に行われ、核兵器開発を拡大する中国やロシアなどをけん制する狙いがあったと思われるが、アメリカは1992年以降、核実験を行っておらず