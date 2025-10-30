北海道・釧路湿原、鶴居村周辺地域で大規模太陽光発電所（メガソーラー）の建設が進む北海道の釧路湿原国立公園について、環境省が公園の指定区域を拡張する方針であることが30日、関係者への取材で分かった。国立公園の区域に指定されれば、国がメガソーラー建設などの開発を制限できる。地元の要望を受け、新たな建設を防ぐ狙い。生態系調査の実施や関係自治体の意見を聞き、早ければ2026年度に指定区域を広げる考え。ただ