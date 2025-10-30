全国に飲食店を展開しているS.H.N株式会社の子会社・株式会社プロジェクトMの主力事業である居酒屋「酔っ手羽(よってば)」は、2025年11月7日(金)17時に新店舗（浜松店）をオープンする。今回は、それを記念し、同日17時〜22時の間、生ビール(定価198円)を「1円」で提供するイベントを実施する。※文中価格は全て税込表記手羽先自慢の居酒屋が新店をオープン2008年に東京で創業した「居酒屋革命 酔っ手羽」。気楽に料理とアルコール