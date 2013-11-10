『レバ刺し』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
食品産業新聞社
生物地理学上「もうアジアじゃなくてね、オセアニア」との解説も
livedoor ECHOES
生食用として販売・提供することは禁止されている豚レバーだったそう
女性自身
「一つこういうの出たら…」と、今後のイベントへの悪影響を懸念
スポニチアネックス
ねっとりと舌に絡みつく食感を実現した、低温調理で提供が可能となった
ストレートプレス
美しい薄切りサーロインのユッケが味わえる「代官山焼肉 kintan」
東京カレンダー
レバ刺しは法規制がかけられたが、鶏肉の生食については法規制がないという
ガジェット通信
小皿に塩とごま油を入れて、完熟のアボカドを付けて食べるだけ
クックパッドニュース
「ホルモン焼 婁熊東京」「三百屋 お弐階」「おとしぶた。」
「レバ刺しに至っては抜け道はない」と都内のある焼肉店の店主は指摘
NEWSポストセブン
食中毒やE型肝炎発症リスクから、飲食店での豚の生食提供が禁止される方針
日刊SPA!
牛の生レバーに続く生食文化の危機に、怒りを露わにする人も多いとか
J-CASTニュース
店内には金網があり、黒で統一された内装はマッチョな雰囲気
まぐろ刺身の醤油漬けの食感と味をこんにゃくで再現したもの
ナリナリドットコム