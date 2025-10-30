生ビールが「1円」で飲める（何杯でも）　手羽先が自慢の大衆居酒屋がオープン【記念イベント開催】

全国に飲食店を展開しているS.H.N株式会社の子会社・株式会社プロジェクトMの主力事業である居酒屋「酔っ手羽(よってば)」は、2025年11月7日(金)17時に新店舗（浜松店）をオープンする。今回は、それを記念し、同日17時〜22時の間、生ビール(定価198円)を「1円」で提供するイベントを実施する。※文中価格は全て税込表記

手羽先自慢の居酒屋が新店をオープン

2008年に東京で創業した「居酒屋革命 酔っ手羽」。気楽に料理とアルコールを楽しめる大衆酒場として、現在は首都圏を中心に29店舗、フィリピン･マカティに1店舗を展開している(浜松店は第31号店)。「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をモットーに、ユーモラスなポスターやメニューも魅力の一つ。料理とアルコールにはこだわり、質の高い商品を安く提供している。特に「伝説の手羽先」は、アルコールとの相性を極めた看板メニュー。手羽先料理コンテストで金賞を受賞したこともある自慢の逸品だという。

また、ハイボールやレモンサワー半額、飲み放題1時間500円、手羽先や唐揚げ100円などの「日替わりの特売企画」を毎日実施しているのも特徴的。さらに、毎月18日は「手羽(18)の日」として「伝説の手羽先(3本319円、5本429円)」が1本「18円」の特別価格で味わえるという。※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合あり

・日時

2025年11月7日(金)17:00〜22:00

・内容

生ビール(ザ･プレミアム･モルツ)を「1円」で販売(定価198円)

※当日17:00〜22:00は、何杯飲んでも「1円」

【条件】

・公式Xをフォロー&提示

・2フードオーダー制

・制限時間120分

・他の優待、クーポン等との併用不可

※オープン当日は予約不可

【対象店舗】

･店名

居酒屋革命 酔っ手羽 浜松店

･住所

静岡県浜松市中区鍛冶町319-18KO-Building1F･2F

･アクセス

遠州鉄道「第一通り駅」徒歩3分、JR「浜松駅」北口徒歩4分

･席数

90席

･電話番号

053-488-5959

･営業時間

12:00〜翌6:00

【酔っ手羽 おすすめメニュー】

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合あり

■伝説の手羽先 (タレ) 3本319円/5本429円

「第10回手羽先サミット 金賞」「第15回からあげグランプリ手羽先部門 金賞」などを受賞している酔っ手羽の看板メニュー。大ぶりで新鮮な国産の手羽先を180度の油で揚げて旨みを凝縮。創業から継ぎ足しの秘伝のタレと8種のスパイスが味の決め手だという。

■自家製もつ煮込み 649円

特製ダレの中に、もつの濃厚なうまさが生きた味わい深い逸品。新鮮で臭みのないモツを丁寧に脂抜き、灰汁取りをすることで、もつの旨味だけを抽出しているという。

自家製もつ煮込み

■伝説の餃子 3個 429円/5個 539円

外はパリパリ、モチッとした抜群の食感の皮が人気の一品。秘伝のレシピで味付けした具だくさんのジューシーな餡がたっぷりだという。

伝説の餃子

■ジンジャー麻婆豆腐 649円

生姜をたっぷり効かせた麻婆豆腐。

ジンジャー麻婆豆腐

■若鶏の唐揚げ 3個 429円/5個 649円

カリッとジューシーな仕上がりの自信作。特製の漬けダレ、揚げる温度、揚げ方にこだわったという。

若鶏の唐揚げ

■肉刺し盛り合わせ 1,078円

鶏レバ刺し、豚タン刺し、ささみ刺しを一皿で楽しめる欲張りな逸品。

肉刺し盛り合わせ

■自家製月見つくね 649円

しその風味を効かせた店舗仕込みの拘りの逸品。秘伝のタレと卵黄を絡めるのがポイント。

自家製月見つくね

■黒蜜きなこの雪見だいふく 429円

雪見だいふくと、黒蜜・きなこの相性が抜群の一品。

黒蜜きなこの雪見だいふく