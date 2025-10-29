モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップは現地10月28日、ラウンド16の４試合が行なわれた。最多３度の優勝を誇る前回覇者のU-17北朝鮮女子代表はモロッコと対戦。６−１で圧勝を飾った。開始３分に先制した北朝鮮は、その後も怒涛のゴールラッシュを披露し、前半だけで４点を奪取。後半も攻撃の手を緩めず、２点を加点し、容赦なくアフリカの雄を圧倒した。この結果に、海外のサッカーファンからは「北朝鮮は強すぎる」