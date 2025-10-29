ソフトバンクグループがカイ気配スタート、目先利益確定売り圧力をものともせず４日続伸となっている。前日の米国株市場ではＮＹダウとともにハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も４連騰で最高値更新基調を続けており、同指数と株価連動性の高い同社株には追い風となっている。トランプ米政権肝いりの大規模ＡＩインフラプロジェクト「スターゲート」では米オープンＡＩやオラクル＜ORCL