ソフトバンクＧが４日続伸、米ハイテク株高追い風にＡＩ電力インフラでも存在感◇

ソフトバンクグループ<9984.T>がカイ気配スタート、目先利益確定売り圧力をものともせず４日続伸となっている。前日の米国株市場ではＮＹダウとともにハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も４連騰で最高値更新基調を続けており、同指数と株価連動性の高い同社株には追い風となっている。トランプ米政権肝いりの大規模ＡＩインフラプロジェクト「スターゲート」では米オープンＡＩやオラクル＜ORCL＞などとともに主導的な役割を担う。前日の日米首脳会談では日米両政府は会談に合わせ約４０００億ドルの「日米間の投資に関する共同ファクトシート」を発表。ＡＩ電力インフラや重要鉱物など４つの投資分野を挙げている。生成ＡＩ市場の拡大と電力インフラ拡充は切っても切れない関係にあり、これに関してソフトバンクＧや日立製作所<6501.T>が関心を示しているとも報じられており、海外投資家の注目度が高まっているもようだ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS