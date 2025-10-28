クオリプスがこの日の取引終了後、今年４月に再生医療等製品製造販売承認申請を行ったヒト（同種）ｉＰＳ細胞由来心筋細胞シートについて、厚生労働省から虚血性心筋症による重症心不全を対象とした希少疾病用再生医療等製品に指定されたとの通知を受け取ったと発表した。 希少疾病用再生医療等製品の指定制度は、医療上特にその必要性が高いものなどを条件に厚生労働大臣が指定する制度で、指定を受けることで、ＰＭ