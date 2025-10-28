午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９１、値下がり銘柄数は１５０３、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは情報・通信、銀行のみ。値下がりで目立つのは建設、鉱業、金属製品、繊維、ガラス・土石、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS