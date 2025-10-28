キャピタル・アセット・プランニングが反発している。２７日の取引終了後、２５年９月期の期末配当予想を８円５０銭から９円５０銭へ増額し、年間配当を１８円（前の期１６円）としたことが好感されている。同社は、２７年９月期までの中期経営計画の期間は、配当額の維持もしくは増配を行う累進配当を基本方針として配当性向２０～５０％程度をメドに利益還元する方針であり、これに沿ったもの。今回の増額により、改めて