ミロクが急反発している。全国各地でクマによる被害が発生。２６日までに今年度のクマによる死者数が１０人に上り、２３年度の６人を超えて過去最多を更新し続けていることを受けて、猟銃国内トップの同社に思惑的な買いが向かっているようだ。 出所：MINKABU PRESS