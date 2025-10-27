警察車両の赤色灯26日午後8時20分ごろ、香川県宇多津町の神社の秋祭りで使用した太鼓台から高松市の女児（9）が約1.45メートル下のアスファルトの地面に転落し、太鼓台のタイヤと接触した。坂出署によると、女児は右足にけがをし病院に搬送されたが軽傷とみられる。署が原因を調べている。署によると、宇夫階神社秋季例大祭終了後に太鼓台を台車で移動させていた際、信号で止まっていた太鼓台が動き出す反動で女児が転落したと