香川県立中で昨年、複数の女子生徒が男性の外国語指導助手（ALT）から体を触られる被害を受けていたことが23日、県教育委員会への取材で分かった。県教委は男性の派遣会社に厳正な対処を求め、今年1月、会社が契約を解除した。一方で県教委は「生徒や保護者から警察に話を聞かれたくないとの声があった」などとして、刑事告発を見送った。県教委によると、被害が起きたのは県立高松北中（高松市）。昨年11〜12月に男性と生徒の