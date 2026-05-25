13歳の息子にエアガンで撃ってけがをさせたとして、香川県仲多度郡の47歳の土木作業員の男が逮捕されました。 「父親からエアガンで撃たれた」と相談 警察によりますと、男はきのう（24日）午前8時ごろ、自宅で13歳の息子に対してエアガンで撃つ暴行を加え、息子に背部皮下出血などのけがを負わせた疑いです。息子が自ら琴平警察署に「父親からエアガンで撃たれた」と相談に訪れ、警察が捜査を行った結果、男の容疑が確認できた