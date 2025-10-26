[10.26 プレミアリーグ第9節](ヴィラ・パーク)※23:00開始<出場メンバー>[アストン・ビラ]先発GK 23 エミリアーノ・マルティネスDF 2 マティ・キャッシュDF 4 エズリ・コンサDF 12 リュカ・ディーニュDF 14 パウ・トーレスMF 7 ジョン・マッギンMF 10 エミリアーノ・ブエンディアMF 24 アマドゥ・オナナMF 27 モーガン・ロジャーズMF 44 ブバカル・カマラFW 11 オリー・ワトキンス控えGK 40 マルコ・ビゾットDF 3 ビクトル・