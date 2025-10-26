アストン・ビラvsマンチェスター・C スタメン発表
[10.26 プレミアリーグ第9節](ヴィラ・パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 6 ロス・バークリー
FW 17 ドニエル・マレン
FW 19 ジェイドン・サンチョ
FW 29 エバン・ゲサン
監督
ウナイ・エメリ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
MF 52 オスカー・ボブ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 33 ニコ・オライリー
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
