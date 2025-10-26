[10.26 プレミアリーグ第9節](ヴィラ・パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 4 エズリ・コンサ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 7 ジョン・マッギン

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

MF 24 アマドゥ・オナナ

MF 27 モーガン・ロジャーズ

MF 44 ブバカル・カマラ

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 40 マルコ・ビゾット

DF 3 ビクトル・リンデロフ

DF 5 タイロン・ミングス

DF 22 イアン・マートセン

DF 26 ラマレ・ボハルデ

MF 6 ロス・バークリー

FW 17 ドニエル・マレン

FW 19 ジェイドン・サンチョ

FW 29 エバン・ゲサン

監督

ウナイ・エメリ

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 27 マテウス・ヌネス

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 26 サビーニョ

MF 47 フィル・フォーデン

MF 52 オスカー・ボブ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 6 ナタン・アケ

DF 82 リコ・ルイス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 33 ニコ・オライリー

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 11 ジェレミ・ドク

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります