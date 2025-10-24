セリエAのパルマで正守護神を務める鈴木彩艶に賛辞が送られた。23歳の日本代表GKは、今季のリーグ戦でここまでの全試合に先発。前節に敵地で行なわれたジェノア戦では、チームは前半に退場者を出し、数的不利の戦いを強いられるなかで、鈴木は孤軍奮闘。安定感あるセービングを見せ、終盤にはエカトールの至近距離のヘディングシュートを防げば、90＋６分のコルネのPKをストップ。試合は０−０でタイムアップ。貴重な勝点１を