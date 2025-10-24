「すべてザイオン・スズキのおかげだ」PKストップで貴重な勝点１獲得に貢献。日本代表GKにイタリアの著名ジャーナリストが賛辞
セリエAのパルマで正守護神を務める鈴木彩艶に賛辞が送られた。
23歳の日本代表GKは、今季のリーグ戦でここまでの全試合に先発。前節に敵地で行なわれたジェノア戦では、チームは前半に退場者を出し、数的不利の戦いを強いられるなかで、鈴木は孤軍奮闘。安定感あるセービングを見せ、終盤にはエカトールの至近距離のヘディングシュートを防げば、90＋６分のコルネのPKをストップ。試合は０−０でタイムアップ。貴重な勝点１をもたらす活躍ぶりだった。
この試合のマン・オブ・ザ・マッチに輝いた鈴木を、イタリアの著名ジャーナリストであるアレッサンドロ・イオリ氏が絶賛。パルマの専門メディア『FORZA PARMA』が伝えている。
「パルマが勝点１を持ち帰ることができたのは、何よりもザイオン・スズキのおかげだ。96分にコルネのPKを止めただけでなく、エカトールのシュートを驚異的なセーブで防ぎ、チームを支えた」
イオリ氏はチームにも言及。「ジェノヴァでは後半を通して10人での戦いがさらに問題を深刻化させた。パルマのプレーはひどく、ほとんど何も示すことができなかった。彼らはまだ若く、自分たちの良さを引き出し、明らかな欠点を隠すための正しいシステムを見出せていない監督への疑問が深まっている」と評する。
だからこそ「ジェノアとの引き分けは重要で、パルマを降格圏から遠ざけた」としたうえで「それはすべてザイオン・スズキのおかげだ」と繰り返し強調した。
パルマは次節、現地25日にコモとホームで相まみえる。いまやチームの命運を握る存在と言っても過言ではない鈴木は、どんなパフォーマンスを見せるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
