2004年に開通した三浦半島中央トンネル。 逗子～横須賀の「内陸縦断ルート」計画とは？ 三浦半島中央道路の概要 「三浦半島中央道路」は、神奈川県逗子市から横須賀市までの新たな縦断軸として整備が計画されている、延長約11.1kmの道路だ。1993年に都市計画決定した。現在、三浦半島を付け根から先端方面へつなぐ主要道路は、両側の海沿いにあたる「国道134号」や「国道16号」、あるいは衣笠を抜ける「横浜横須