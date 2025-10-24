三重交通グループホールディングスは６日続伸している。２３日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。売上高予想を従来予想の１０７０億円から１０９０億円（前期比５．０％増）、営業利益予想を８７億円から９１億円（同８．１％増）、最終利益予想を５９億円から６１億円（同０．７％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転して増益予想となっており、好感した買いが入っている。