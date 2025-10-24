芙蓉総合リースは大幅反落。２３日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について営業利益を６６０億円から３４０億円（前期比４７．５％減）へ、純利益を４６０億円から１７０億円（同６２．５％減）へ下方修正すると発表した。取引先の債権について取り立て不能・遅延の恐れが生じたことに伴う損失を計上するため。米国での再生可能エネルギー分野における事業環境悪化のリスクも織り込んだ。これを嫌気した売りが