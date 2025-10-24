ＫＴＣが続伸している。２３日の取引終了後に、未定としていた２６年３月期業績予想と配当予想を発表。配当予想を中間４０円・期末４５円の年８５円（前期８０円）と増配予想としたことが好感されている。今年８月に会社設立７５周年を迎えたことから、期末に記念配当５円を実施する。 一方、連結業績予想は売上高８６億円（前期比４．９％減）、営業利益５億７０００万円（同３２．７％減）、最終利益２億６０００万円（同