23日午前8時20分ごろ、札幌市西区の公園にヒグマ2頭がいるのを市職員が見つけた。市は「緊急銃猟」を行うため、周辺の通行制限や屋内避難を呼びかけたが、近隣住民1人が現場近くに接近しため中断、駆除に至らなかった。