青森県が運営するクマ出没情報サイト「くまログ」で19日、嘘の投稿が相次いだ。県によると19日だけで30〜35件あり、学校にも影響が出たという。弁護士は、故意の虚偽投稿は偽計業務妨害の罪に問われる可能性があると指摘する。「くまログ」に嘘の投稿が相次ぎ学校にも影響クマの出没が連日のように伝えられている中で、青森県が運営するクマの出没情報システム「くまログ」に不正確な情報が相次いで投稿され、大きな問題となってい