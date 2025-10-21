デートで彼氏が連れて行ってくれたレストランがイマイチだと、気まずいムードが漂うもの。せっかくの好意を無にしたくなければ、どんな声を掛けるといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼氏が選んだレストランが微妙だったときのフォロー」をご紹介します。【１】「今度はパスタのおいしいお店を探してみよう！」とさっさと次回の話題に切り替える「『これ以上この話をひきずるの