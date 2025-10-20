NTTドコモが店頭即時修理「Androidリペアコーナー」の一部店舗でバッテリー交換キャンペーンを実施中！NTTドコモは1日、一部の「ドコモショップ」にて展開しているAndroid搭載機種の店頭即時修理「Androidリペアコーナー」においてバッテリー交換キャンペーンを期間限定で2025年10月1日（水）から11月15日（土）まで実施するとお知らせしています。これにより、有料の補償サービス「ケータイ補償サービス」や「smartあんしん補償」