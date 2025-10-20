NTTドコモ、店頭即時修理「Androidリペアコーナー」の一部店舗でバッテリー交換キャンペーンを11月15日まで実施中！補償未加入でも最大5500円に
NTTドコモは1日、一部の「ドコモショップ」にて展開しているAndroid搭載機種の店頭即時修理「Androidリペアコーナー」においてバッテリー交換キャンペーンを期間限定で2025年10月1日（水）から11月15日（土）まで実施するとお知らせしています。これにより、有料の補償サービス「ケータイ補償サービス」や「smartあんしん補償」に未加入でも4,400円または5,500円でバッテリー交換が可能です（金額はすべて税込）。
ドコモショップなどに開設されているリペアコーナーはデータを初期化せずに修理が可能で修理時間も最短で約60分で実施できるなどの店頭即時修理を実施しており、これまでにGalaxyやSharp、Xperiaなどの製品が対応し、これまでそれぞれGalaxyリペアコーナーやAQUOSリペアコーナー、Xperiaリペアコーナーなどとされていましたが、現在は合わせてAndroidリペアコーナーとして展開しています。なお、店舗混雑時や修理内容によっては60分以上かかる場合があるほか、事務処理などの手続きに別途時間がかかる場合もあるのでご注意ください。
今回、そんなAndroidリペアコーナーの一部店舗においてバッテリー交換キャンペーンが期間限定で実施されています。キャンペーンではケータイ補償サービスやsmartあんしん補償といった有料の補償サービスに未加入の場合でも4,400円または5,500円でバッテリー交換が可能となります。ただし、他の故障が見つかった場合にはそれらの故障を修理しなければ、キャンペーンによるバッテリー交換はできないのでその修理料金が加算されるのでご注意ください。
＜キャンペーン実施店舗＞
⚪︎Galaxy、Pixel、arrows、らくらくスマートフォンの対象店舗
・北海道 ドコモショップ札幌店
・宮城県 ドコモショップ仙台ロフト店
・東京都 ドコモショップ吉祥寺店／ドコモショップ立川駅北口店／ドコモショップ町田店
・千葉県 ドコモショップ松戸店
・愛知県 ドコモショップ名古屋駅前店
・大阪府 ドコモショップ梅田北店／ドコモショップなんばCITY店
・京都府 ドコモショップイオンモールKYOTO店
・兵庫県 ドコモショップ阪急西宮ガーデンズ店
・広島県 ドコモショップ本通駅前店
・福岡県 ドコモショップ博多マルイ店
・沖縄県ドコモショップモバイルタウン小禄店
⚪︎Pixel、arrows、らくらくスマートフォンの対象店舗
・東京都 ドコモショップ田町店
・神奈川県 ドコモショップ横浜ビブレ店
・埼玉県 ドコモショップ大宮西店
※来店希望の店舗にて修理をする機種のメーカーに対応しているかを事前にご確認ください。対応機種はこちらをご参照ください。
