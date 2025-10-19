きょうも各地でクマの出没が相次ぎました。クマが連日出没し、きのうメス1頭が駆除された札幌市の高齢者施設に隣接する林では、きょう午前6時半ごろ、施設の関係者がクマ1頭を目撃しました。周辺には、きのう電気柵が設けられましたが、目撃されたクマは柵の奥にいたということで警察が注意を呼びかけています。