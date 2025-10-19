立憲民主党の小沢一郎衆院議員が2025年10月18日、自民党が模索する連立構想を厳しく批判し、波紋を広げている。「逆に自民党は崩壊の危機にあるのではないか？」小沢氏は「26年も散々迷惑をかけて世話になった大恩人を、別れた途端、足蹴にして、徹底的に追い詰めようとする自民党。義理もへったくれも無い」と切り出した。26年にわたる公明党との連立解消を受け、自民党が日本維新の会をはじめとする他党との新たな連立構想を模索