◇セCSファイナルステージ第3戦DeNA0−4阪神（2025年10月17日甲子園）23年以来2年ぶりに復帰したバウアーの来季去就については白紙となっている。単年契約で年俸9億円（金額は推定）と高額契約だったが、今季は4勝10敗、防御率4・51と振るわず、自身7連敗でレギュラーシーズンを終えた。ポストシーズンの出番はなかった。また、来日6年目のオースティン、2年目のジャクソン、ウィックら助っ人陣の来季契約も流動的な状況