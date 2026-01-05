デュプランティエは6勝3敗、防御率1.39、奪三振率11.22DeNAは5日、前阪神のジョン・デュプランティエ投手と2026年シーズンの選手契約を結ぶことで合意したと発表した。背番号は球団の投手、助っ人では初の「0」に決定。来日1年目の昨季は15試合に登板して6勝3敗、防御率1.39、奪三振率11.22の好成績をマークし、阪神のリーグ優勝に貢献した。同一リーグの王者から強力な助っ人が加わった。31歳のデュプランティエは2016年のMLB